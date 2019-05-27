بيان رسمي.. اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات أزمة جدول الدوري

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وضع الأولوية للمنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية ، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع.





وقال الاتحاد فى بيان له أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية .





ويؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة ، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية ، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.



