فحوصات دم وبول.. أهم ما تحتاج معرفته عن تحاليل وظائف الكلى والكبد.. فيديو

عرض برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، كل ما يحتاج الأشخاص لمعرفته عن تحاليل وظائف الكلى.



وجاء فى الفيديو أن تحليل وظائف الكلى تشمل على فحوصات الدم والبول للكشف عن أمراض الكلى والمسالك البولية، لافتا إلى أن النسبة الطبيعية لتحليل الكرياتينين بالجسم تتراوح بين 0.6 إلى 1.2.



وأوضح التقرير أن مستوي البولينا الطبيعى يتراوح من 30 لـ40 مجم لكل 100 مل من الدم.



أما تحاليل وظائف الكبد فتشمل على قياس الإنزيمات أو البروتينات التى ينتجها الكبد في الدم، وأن الألبيومين الأساسية التى يصنعها الكبد تتراوح نسبتها فى الدم بين 3.5 لـ 5.5.