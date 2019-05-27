ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لمواجهة واقع المنطقة المرير.. أمير الكويت: وسائل التواصل الاجتماعي معول هدم وتخريب

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:42 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
رحيم يسري
قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن "التطورات الحاضرة في منطقتنا تدعونا إلى ضرورة الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهتها وحماية الوطن والحفاظ عليه عبر الوحدة الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها".

وأضاف أمير الكويت، في كلمة بمناسبة الـ10 الأواخر من شهر رمضان: "محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون هو الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات"، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وشدد على "ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه".

وتعهد الصباح بالوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت والعبث بالنسيج الاجتماعي.

ودعا أمير الكويت القائمين على كافة وسائل الإعلام، إلى ممارسة دورهم الإعلامي بوعي ومسئولية، وتابع "لا نريد لإعلامنا الانحراف عن رسالته الوطنية إلى ما يهدد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي لاسيما في ظل هذه الظروف الحرجة في المنطقة"، مشيرا إلى سوء استخدام أدوات التواصل الاجتماعي التى أصبحت في أغلب الأحيان معول هدم وتشكيك فى النوايا والذمم وإشاعة روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع".

ترشيحاتنا

حصريا.. الدوري المصري رقميا على "Watch iT" لمدة 4 سنوات

الاهلي يقترب من حسم أولى صفقات الانتقالات الصيفية

شمل المواقع .. الأعلى للإعلام يحظر نشر برنامج بسمة وهبة من كل الوسائل الإعلامية

من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

مقترح قيد الدراسة.. اتحاد الكرة: حل وحيد ينهي بطولة الدوري قبل الأمم الأفريقية

بسبب العنصرية والكراهية.. الأعلى للإعلام يطالب بحذف حلقة ماجد المصري ببرنامج شيخ الحارة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones