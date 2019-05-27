لمواجهة واقع المنطقة المرير.. أمير الكويت: وسائل التواصل الاجتماعي معول هدم وتخريب

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن "التطورات الحاضرة في منطقتنا تدعونا إلى ضرورة الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهتها وحماية الوطن والحفاظ عليه عبر الوحدة الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها".





وأضاف أمير الكويت ، في كلمة بمناسبة الـ10 الأواخر من شهر رمضان: "محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون هو الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات"، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.





وشدد على "ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه".





وتعهد الصباح بالوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أيا كانت والعبث بالنسيج الاجتماعي.





ودعا أمير الكويت القائمين على كافة وسائل الإعلام، إلى ممارسة دورهم الإعلامي بوعي ومسئولية، وتابع "لا نريد لإعلامنا الانحراف عن رسالته الوطنية إلى ما يهدد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي لاسيما في ظل هذه الظروف الحرجة في المنطقة"، مشيرا إلى سوء استخدام أدوات التواصل الاجتماعي التى أصبحت في أغلب الأحيان معول هدم وتشكيك فى النوايا والذمم وإشاعة روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع".