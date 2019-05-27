حسام موافي يحذر من خطورة زيادة نسبة الكرياتين فى الدم .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، خطورة الارتفاع المستمر للكرياتين في الدم.



وتابع موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «نسبة الكرياتين الطبيعة في الدم تكون أقل من 1»، متابع: «الارتفاع المستمر لنسبة للكرياتين، أخطر من ثباته على نسبة مرتفعة».



وأضاف موافي أن كمية البول تعتمد على حجم السوائل التي تناولها المريض»، مضيفا :«الإكثار من شرب الماء لا يشكل خطورة، كون الجسم لا يحتفظ بها، لكن مريض الكلى والكبد والقلب يحتاج دائما إلى توازن سوائل».