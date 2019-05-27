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محافظات

إحالة 29 موظفا في إيتاي البارود للتحقيق

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:47 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أحال محمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة 29 موظفا بمجلس قرية قليشان للتحقيق لعدم توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف وتغيبهم عن العمل وذلك فى إطار تفيد  الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

كانت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة  المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود قامت بالمرور علي مجلس قرية قليشان لمتابعة الانضباط الإداري بداخل العمل وتم إحالة 25 موظفا للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، وإحالة 4 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل وعدم توقيع الحضور.

وشدد "كجك" علي تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا عدم قبوله أي تقصير.

وشارك في الحملة عبادة ابوزيد، ومجدي الشيمي وآمين العسكري مفتشي الرقابة والمتابعة بإيتاي البارود.

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