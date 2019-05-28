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مستقبل وطن بالمنيا يُطلق مبادرة قوافل الخير

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت أمانة العمل الجماهيري بحزب (مستقبل وطن) بالمنيا، الاثنين، مبادرة (قوافل الخير)، لتقديم السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعلن حزب (مستقبل وطن) عن تجهيز نحو 5000 حقيبة غذائية سوف يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وقال أمين الحزب بالمنيا النائب علاء السبيعي إن الحزب يولي اهتماما كبيرا برعاية الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أن أنشطة الحزب خلال شهر رمضان متنوعة لاستهداف جميع الفئات، حيث تم تنظيم دورات رمضانية، وأمسيات رمضانية، ومسابقات ثقافية، ومسابقات في حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى (قوافل الخير).

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