وزير الحرب الإسرائيلي: إذا فشلنا في المفاوضات سنعمق العملية العسكرية برفح

أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف جالانت، اليوم الثلاثاء، بزيارة القوات الإسرائيلية على حدود مدينة رفح والمشاركة في العملية العسكرية على المدينة.

ونشر وزير الحرب الإسرائيلي صورة على حسابة على منصة إكس، برفقة قوات المدفعية على حدود قطاع غزة، بالقرب من منطقة رفح.

وقال جالانت إن القوات المدفعية تساعد قوات المشاة في عمليتها التي ستستمر حتى تدمير لواء حماس في رفح أو حتى عودة المختطف الأول إلى إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات في المفاوضات لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، لكن إذا فشلت ستعمق العملية العسكرية في رفح.

وأكد أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح لن تتوقف حتى القضاء على حماس.