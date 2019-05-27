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رياضة

يونيون برلين يتأهل للدوري الألماني ويرسل شتوتجارت للدرجة الثانية

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:13 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تأهل نادي يونيون برلين للدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تعادله سلبيًا مع شتوتجارت في إياب مباراة ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا.

سيطر شتوتجارت على معظم أحداث اللقاء، لكن دون أن يستطيع هز شباك فريق يونيون ليسيطر التعادل السلبي على المباراة، وهي النتيجة التي استفاد منها يونيون بعد تعادله بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب على ملعب شتوتجارت، ليتأهل الفريق للمرة الأولى للدوري الألماني، ويرسل شتوتجارت لدوري الدرجة الثانية.

يذكر أن فريقي كولن وبادربورن قد تأهلا للدوري الألماني، والذي يضم 18 فريقًا، حيث فاز به بايرن ميونخ هذا العام متفوقًا على منافسه بروسيا دورتموند.

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