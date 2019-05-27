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أجري أقل منه.. بيومي فؤاد يكشف سبب تهافت المنتجين عليه وعلاقته بـ حسن حسني

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:26 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هاني حسين
قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يتسبب في جلوس الفنان حسن حسني في المنزل، مضيفا: "مفيش حد بيقعد حد في البيت".

وأضاف "فؤاد" في حواره في برنامج " مجموعة إنسان " المذاع على قناة " إم بي سي 1"، قائلا: "الفنان حسن حسني أستاذنا وتم تشبيهي به لأننا نعمل كثيرا، وأنا لا أستطيع تقليد حسن حسني، وهو نموذج يحتذى به".

وتابع: "اشتغلت مع الفنان حسن حسني أكثر من مرة وهو فنان محب ودمه خفيف وابن بلد"، مضيفا: "الفنان حسن حسني أجره عالي والمنتجين يجلبونني لأن أجري أقل بكثير من الفنان الكبير حسن حسني".

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