أجري أقل منه.. بيومي فؤاد يكشف سبب تهافت المنتجين عليه وعلاقته بـ حسن حسني

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يتسبب في جلوس الفنان حسن حسني في المنزل، مضيفا: "مفيش حد بيقعد حد في البيت".



وأضاف "فؤاد" في حواره في برنامج " مجموعة إنسان " المذاع على قناة " إم بي سي 1"، قائلا: "الفنان حسن حسني أستاذنا وتم تشبيهي به لأننا نعمل كثيرا، وأنا لا أستطيع تقليد حسن حسني، وهو نموذج يحتذى به".



وتابع: "اشتغلت مع الفنان حسن حسني أكثر من مرة وهو فنان محب ودمه خفيف وابن بلد"، مضيفا: "الفنان حسن حسني أجره عالي والمنتجين يجلبونني لأن أجري أقل بكثير من الفنان الكبير حسن حسني".

