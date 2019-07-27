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محافظات

محافظة سوهاج: إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي

السبت 27/يوليه/2019 - 02:07 م
صدى البلد
خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة، بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وقال الدكتور محمد عبد الخالق مدير فرع سوهاج للتأمين الصحي إنه تم إجراء الـ 3 عمليات، الخميس الماضي، بنجاح مشيرًا الى أن المرضى أعمارهم تتراوح بين 4 و5 سنوات، لافتًا الى أن الفريق الطبي ضم عددا من الأساتذة من جامعات سوهاج وأسيوط وعين شمس والمستشفى.

وأضاف "عبد الخالق" أن عمليات زراعة القوقعة بدأت بعد توقف لأكثر من 10 أشهر، مشيرًا الى أنه يوجد 17 حالة تحتاج الى زراعة قوقعة في سوهاج على قوائم الانتظار، مؤكدًا الانتهاء منهم خلال شهرين، مشيدًا بدعم محافظ سوهاج، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، في العمل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

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