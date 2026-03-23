القبض على سائقان تشاجرا بآلة حادة بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى وتعدى أحدهما على الأخر بإستخدام أداة حادة "مفك" بشمال سيناء.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الملاكى الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتان التراخيص" وقائديهما (سائقان "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسمى شرطة "ثان، ثالث" العريش) وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





