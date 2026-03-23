أخبار العالم

من التصعيد إلى التفاوض .. إيران تنفتح على 5 شروط أمريكية لوقف الحرب

ناصر السيد

أفادت القناة الـ12 العبرية، يوم الاثنين بأن إيران أعربت عن انفتاحها لتنفيذ عدد من المطالب الأمريكية في إطار المفاوضات التي كشف عنها في وقت سابق، بغية وقف الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال التقرير العبري، إن طهران قد تُلمّح سرًا إلى بعض المرونة المحدودة في المحادثات، ويُحدد ما وصفه بأنه مواقف إيران التفاوضية الأولية، كما فهمتها الولايات المتحدة.

بحسب هذا التقرير، قد تكون إيران مستعدة لتعليق برنامجها للصواريخ الباليستية لمدة خمس سنوات، و"خفض" تخصيب اليورانيوم، والدخول في مفاوضات بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وتضيف القناة الثانية عشرة أن إيران قد توافق أيضاً على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أجهزة الطرد المركزي المتبقية، ووقف تمويل الجماعات الوكيلة لها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وحماس والميليشيات العراقية.

وفي سياق متصل، كشفت القناة الـ12 العبرية، أن إيران حددت مجموعة من المطالب الرسمية الصارمة لإنهاء الحرب، في سياق المحادثات غير المباشرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولون الإيرانيون يسعون إلى الحصول على ضمانات قاطعة بعدم استئناف القتال، إلى جانب ترتيب جديد لمضيق هرمز من شأنه أن يضعه فعليًا تحت السيطرة الإيرانية.

وتطالب إيران أيضًا بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، وتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال ترامب، إن واشنطن تتفاوض مع إيران منذ فترة طويلة، وهذه المرة، هم جادون.

وأوضح ترامب، خلال فعالية في ولاية تينيسي: "هذا بفضل الأداء المميز الذي قدمه جيشنا"، مضيفا : "نأمل أن يكون التوصل إلى اتفاق ممكنًا، ولكن مهما حدث، سنضمن ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترامب

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري والكونفدرالية

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

ترشيحاتنا

ترامب

مسؤول سابق في البنتاجون : الأخبار الصادرة عن الجانب الإيراني ليست دائما صحيحة

ترامب

جون ميرشايمر: واشنطن لديها تاريخ طويل في خوض حروب حمقاء

ترامب

جون ميرشايمر: أمريكا وإسرائيل لم تحققا انتصارا حاسما على إيران بل توسعت الحرب وأصبحت استنزافا

بالصور

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

علامات صامتة لا تتجاهليها.. أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج قبل حدوث مضاعفات خطيرة

أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج
أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج
أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : العيد في مصر

المزيد