من التصعيد إلى التفاوض .. إيران تنفتح على 5 شروط أمريكية لوقف الحرب

أفادت القناة الـ12 العبرية، يوم الاثنين بأن إيران أعربت عن انفتاحها لتنفيذ عدد من المطالب الأمريكية في إطار المفاوضات التي كشف عنها في وقت سابق، بغية وقف الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال التقرير العبري، إن طهران قد تُلمّح سرًا إلى بعض المرونة المحدودة في المحادثات، ويُحدد ما وصفه بأنه مواقف إيران التفاوضية الأولية، كما فهمتها الولايات المتحدة.

بحسب هذا التقرير، قد تكون إيران مستعدة لتعليق برنامجها للصواريخ الباليستية لمدة خمس سنوات، و"خفض" تخصيب اليورانيوم، والدخول في مفاوضات بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وتضيف القناة الثانية عشرة أن إيران قد توافق أيضاً على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أجهزة الطرد المركزي المتبقية، ووقف تمويل الجماعات الوكيلة لها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وحماس والميليشيات العراقية.

وفي سياق متصل، كشفت القناة الـ12 العبرية، أن إيران حددت مجموعة من المطالب الرسمية الصارمة لإنهاء الحرب، في سياق المحادثات غير المباشرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولون الإيرانيون يسعون إلى الحصول على ضمانات قاطعة بعدم استئناف القتال، إلى جانب ترتيب جديد لمضيق هرمز من شأنه أن يضعه فعليًا تحت السيطرة الإيرانية.

وتطالب إيران أيضًا بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، وتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال ترامب، إن واشنطن تتفاوض مع إيران منذ فترة طويلة، وهذه المرة، هم جادون.

وأوضح ترامب، خلال فعالية في ولاية تينيسي: "هذا بفضل الأداء المميز الذي قدمه جيشنا"، مضيفا : "نأمل أن يكون التوصل إلى اتفاق ممكنًا، ولكن مهما حدث، سنضمن ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي".