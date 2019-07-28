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فن

ريس ويذرسبون توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده.. تعرف عليها

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:46 م
ريس ويذرسبون
ريس ويذرسبون
شروق ابراهيم
احتفلت النجمة الامريكية ريس ويذرسبون، بعيد ميلاد زوجها جيم توث، من خلال توجيه رسالة رومانسية إليه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت ريس صورة تجمعها بـ " توث" وعلقت عليها، قائلة:" عيد ميلاد سعيد حبي .. وهناك رحلة رائعة معك حول الشمس".

يذكر أن جيم توث، ليس الزوج الأول لـ ريس ويذرسبون حيث سبق لها الزواج من الممثل الأمريكي ريان فيليب، الذي انجبت منه طفليها ايفيا وديكون قبل انفصالهما ، ثم تزوجت عام 2011 من جيم توث ولديهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

يشار إلى أن آخر أعمال ريس ويذرسبون مسلسل big little lies، الذي شاركت في بطولته بجانب نيكول كيدمان وميريل ستريب.

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