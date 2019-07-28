شاهد .. مهربو مخدرات يلقون كوكايين بقيمة 350 مليون دولار في المحيط

أظهرت لقطات مثيرة لحظة إلقاء مهربي مخدرات حقائب من الكوكايين في المحيط في مطاردة ذات سرعة عالية، اثناء هروبهم من قوات خفر السواحل الامريكية في عملية تهرب وصلت قيمتها بنحو 350 مليون دولار.



ويوضح الفيديو مطاردة القارب من قبل خفر السواحل الأمريكي بينما يقوم أفراد طاقم مركب تهريب برمي بضاعتهم من المخدرات في مياه المحيط.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وضبط خفر السواحل الأمريكية الكوكايين الذي كات يتم تهريبه عبر المحيط الهادئ إلى سان دييجو يوم الجمعة.



يظهر الفيديو الدرامي ، الذي نشرته الجمارك الأمريكية وحماية الحدود ، المهربون وهم يلقون المخدرات في الماء أثناء تصويرها من الأعلى.



وتمكن خفر السواحل من ضبط حوالي 2300 رطل من الكوكايين والذي تبلغ قيمته حوالي 30 مليون دولار، بعد ان القى المهربين جزء كبير من بضاعتهم بالمحيط.





