لقاءات أدبية بثقافة الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية إحتفالا بالعيد القومي للمحافظة، حيث عقدت إدارة الشئون الثقافية ندوة بعنوان "يوم سكندري" ببيت ثقافة رشدي أدارها الشاعر علي مدكور وشارك فيها نخبة من الشعراء والفنانين منهم "سارة زيادة، قوت القلوب السيد، أميمة سلطان، أحمد الحملة، المؤرخ الفني عصام محمود، والإعلامي عبد الله عبد الصبور" قدم خلالها الشعراء مجموعة من القصائد التي تتناول طبيعة الإسكندرية الخاصة من بحر وبشر متذوقين للفن والشعر، وتناول المؤرخ عصام محمود سبب إتخاذ يوم 26 يوليو عيدا قوميا للاسكندرية حيث غادر الملك فاروق الميناء بعد نجاح ثورة يوليو 1952.



أقام قصر ثقافة الشاطبي أمسية شعرية بحضور الشاعر والسيناريست محمد هلال البيلي، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة، ناقش خلالها مسئول الثقافة العامة موضوع الخبر في القصة القصيرة، والفرق بين الخبر والحدث وكيفية صياغة كل منهما بالقصة القصيرة.



وفي بيت ثقافة 26 يوليو أقام الفرع أمسية ثقافية أدارها الشاعران فؤاد ابراهيم وريهام الهجرسي، تناول فيها الشعراء الحضور حال المجتمع المصري قبل وبعد الثورة وانجازاتها، كما تناول المؤرخ الفني عصام محمود حال مصر منذ تولي الملك فاروق الحكم 1936و قيام الثورة على يد الضباط الأحرار وإعلان الجمهورية وحدوث النهضة الإجتماعية التي تعد أبرز سمات ثورة يوليو من مجانية للتعليم وتحسين الأحوال المعيشية.



كما ألقى الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية منها جهز لدورك لوسيم عبد الخالق، ياريتها تهون لحلمي زيتون، الشهيد لطارق الكردي.