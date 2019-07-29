أحمد ياسر ريان يحتفل بفوز الأهلي في مباراة القمة بهذه الطريقة

احتفل أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي، بتحقيق الأهلي الفوز في مباراة القمة التي أقيمت على استاد برج العرب الدولي.



ونشر أحمد ياسر ريان، صورة للاعبي الأهلي من مباراة القمة مع الزمالك بعد هزيمة الزمالك بهدف مقابل لاشيء.



ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت كالتالي: "‏‎العشق أحمد ياسر الغالي انت اللي جبت الدوري لينا ❤❤". "‏‎ابن النادي 👌👌👌".



وفاز الأحمر بمباراة القمة بهدف مقابل لاشيء وحصد لقب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون الأسبوع الماضي.