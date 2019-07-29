قبل حفلها في تونس.. إليسا تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا، قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد أن دشن هاشتاج يحمل اسمها وذلك قبل ساعات من حفلها في مهرجان قفصة الدولي بتونس.



وتداول رواد تويتر صورا ولقطات من حفل إليسا الأخير في مهرجان أعياد بيروت، كامل العدد، وقدمت خلاله أشهر أغانيها وعروض استعراضية بحضور والدتها.



وكانت إليسا طرحت أغنية "قبل اي حد تاني" لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، حيث حققت 8 ملايين مشاهدة في أسبوع.



الأغنية من كلمات تامر حبيب، وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.

