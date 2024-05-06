شم النسيم.. 10 عيادات متنقلة تجوب الحدائق في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذلك نشر سيارات القوافل الطبية بكافة الحدائق بالمحافظة.

أوضحت الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل الطبية بصحة القليوبية، أنه في إطار خطة المحافظة لاستعدادات لأعياد الربيع، حيث تم تواجد عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ.

كشفت أنه تواجدت 10 عيادات متنقلة شملت تخصصات الباطنة والرمد والقلب والعظام وأمراض النساء والأسنان بالإضافة إلى المعامل والتقارير الطبية والصيدلية، حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان لكل المترددين على حدائق القناطر الخيرية، وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية للمستشفيات العامة.