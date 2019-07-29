آيسل خالد تجسد إحدى شخصيات "والت ديزني" في أحدث جلسة تصوير

خضعت آيسل خالد، ملكة جمال مصر 2016 والحاصلة على لقب ملكة آسيا والمحيط الهادي 2017، لجلسة تصوير رومانسية جسدت فيها إحدى شخصيات "والت ديزني" الشهيرة احتفالًا بمرور ثلاث سنوات على حصولها على لقب ملكة جمال مصر.



وظهرت آيسل بإطلالة ملكية بعدما ارتدت فيها فستان كلاسيكي بلون أصفر من تصميم منى جودة، وميكاب سارة بدر، وتسريحة الشعر الفريد ومينا، وجلسة التصوير بعدسة المصور حسام أنتيكا.



وأعربت ملكة جمال مصر وآسيا عن سعادتها بتمثيل بلدها مصر في العديد من المحافل الدولية بالشكل الأمثل، وحصولها على جوائز عديدة تجعلها تفتخر بما حققته رغم صغر سنها.



وتعد آيسل من أكثر ملكات الجمال حصولا على المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت في تقديم حفل مواهب الجامعة البريطانية لأكثر من مرة وحصلت على العديد من الألقاب خلال دراستها في الجامعة البريطانية منها أفضل وجه طبيعي، والأكثر شعبية.