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فيديوجراف| مع قدوم عيد الاضحى .. تعرف على الفوائد الصحية والجمالية لأكل الكوارع

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:17 م
صدى البلد
منار شعبان
مع قدوم عيد الأضحى يميل الكثيرون في المجتمعات العربية إلى تناول لحم الضأن بالإضافة إلى ما ينتج عنها من كوارع ولحم الرأس وغيرها من ذلك النوع من الوجبات الدسمة، والعالية السعرات الحرارية.

وتعتبر أكلة الكوارع في الأساس هي عبارة عن تلك الأقدام الخاصة بالبقر أو بالخرفان، وهي عادة ما يكون تقديمها مطبوخًا، وبالإضافة إلى التوابل الحارة أو إلى جانب أمعاء الماشية، ويتم من المرق الخاص بها إعداد طبق الفتة .

يوجد لتناول وجبة الكوارع العديد من الفوائد الغذائية، والصحية والجمالية والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي.

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