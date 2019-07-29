مقتل وإصابة 30 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة حوثية ضد المدنيين



وأضاف ان ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة شنيعة بحق المدنيين بقصفها للسوق.



وفي وقت سابق اكد معمر الارياني، ان ميليشيات الحوثي الإرهابية، قصفت مصنعا للألبان في منطقة الحديدة تحت مرأى الفريق الأممي المتواجد في المحافظة.



ووفقا لما نشرته، روسيا اليوم، أعلن وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت مصنع الألبان على مرأي ومسمع من الفريق الأممي المتواجد في المنطقة.



قال معمر الارياني، وزير الإعلام اليمني، اليوم، الاثنين، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت بصواريخ الكاتيوشا سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة.ووفقا لما أورده وزير الإعلام اليمني، قتل أكثر من 10 أشخاص جراء قصف للميليشيات على سوق آل ثابت في صعدة.وأكد الارياني إصابة نحو 20 شخصا بينهم أطفال جراء القصف الحوثي لسوق آل ثابت.