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أدمن صفحة يوميات مطلق يكشف أسباب انتشار الطلاق

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:41 م
دمن صفحة يوميات مطلق
دمن صفحة يوميات مطلق
عبد الخالق صلاح
قال أحمد السيد أدمن صفحة يوميات مطلق أن أحد أهم أسباب الطلاق هي مطاردات المجتمع ووصفه الفتاة التي تأخرت في الزواج بالعانس؛ مما يجعلها تقبل أي زوج يتقدم لها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»؛ أن التدخل الأسري أحد أسباب زيادة حالات الطلاق المبكر، محذرا من الإنجاب المبكر حتى يفهم الزوج والزوجة بعضهم البعض.

وأشار إلى أن فترة الخطوبة الحالية ليست المقياس الأساسي للتوافق بين الزوجين؛ منوها أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا ساعدت في انتشار الطلاق.

وخصص أحمد موسى حلقة اليوم لمناقشة أسباب الطلاق وسر ارتفاعه في الفترة الأخيرة.

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