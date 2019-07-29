لطلاب تنسيق المرحله الثانية 2019 .. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات

تنطلق رسميًا تنسق المرحلة الثانية 2019 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول بالثانوية العامة، الاربعاء المقبل، حيث يفتح باب تسجيل الرغبات، وذلك وفقا للحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه.





وقالت الوزارة: "تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 حتى يوم الأحد الموافق 4/8/2019 لمدة خمسة أيام".





وأوضحت الوزارة أن الشعب العلمية حدها الأدنى من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بـ175673 طالبا، أما الشعبة الأدبية فحدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بـ 54305 طلبة.





ونقدم لكم الخطوات التي يجب أن يتبعها جميع الطلاب في الشعب الثلاث للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:





- الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.



- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.



- على الطالب إدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع ضرورة وضع القواعد التالية في الاعتبار.



- يحدد الطالب أسلوب الاختيار من قطاعات التخصص المسموح بها في شعبته أو بالجامعات.



- اختيار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج ومن ثم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



- وتنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات، وذلك طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.



- على الطالب اختيار الكليات بالنطاق الجغرافي الأول قبل اختيار للكليات في النطاق التالي له.



- يمكن للطالب الانتقال ما بين التخصصات بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



- يمكن للطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



- بعد انتهاء الطالب من إدخال رغباته يمكنه طباعة هذه الرغبات التي قام بإدخالها، حتى يعطيه البرنامج إيصال برقم محدد، ويكون مؤرخا بتاريخ وساعة تقدمه.



- يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) على حاسبه الشخصي حتى يرجع إليها وقت الحاجة.



- إذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات (وهذا متاح له) لابد من أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط وبالتالي سيتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.