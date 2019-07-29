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رياضة

من أجل أبو جبل.. لاعب جديد من الزمالك ينضم لسموحة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:59 م
صدى البلد
نور عادل
وقع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك الذي انتهت إعارته لنادي الاتحاد السكندرى، رسميا على عقود انتقاله لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي أجراها النادي السكندري .

ووقع اللاعب على بياض على أن يعقد جلسة مع مسؤولي سموحة غدًا الثلاثاء للاتفاق على مدة التعاقد، بعدما تسلم سموحة الاستغناء الخاص باللاعب من القلعة البيضاء.

وضم سموحة كلًا من عمر صلاح حارس الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، إضافة إلى أحمد داوودا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إضافة إلى الحصول على مقابل مادى نظير إنتقال محمد أبو جبل لصفوف الفريق الأبيض.

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