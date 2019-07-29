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الأوقاف: 30 مليونا و547 ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:38 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
حققت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، طفرة كبيرة، وبلغ إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 30 مليونًا و547 ألفًا و800 جنيه حتى الآن.

كما جاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف الإسكندرية فى الترتيب الثانى لتصل إلى (2198) صكًّا حتى تاريخه، كما حققت مديرية أوقاف الجيزة 2015 صكًا.

وحصلت مديرية أوقاف الغربية على المركز الرابع بـ 1500 صك، وجاءت مديرية أوقاف البحيرة في المركز الخامس بـ1211 صكًا.

وحلت مديرية أوقاف القليوبية في المركز السادس بـ720 صكًا، وفي المركز السابع بني سويف بـ680 صكًا، والمركز الثامن من نصيب الإسماعيلية بـ600، أما الدقهلية فحصلت على المركز التاسع بـ585 صكًا، وفي المركز العاشر جاءت مديرية أوقاف المنيا بـ570 صكًا.

وقررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الجيزة، من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى "أضاحي"، على أن يقدم مدير المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

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