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رياضة

ميدو يكشف حقيقة رحيل جون أنطوي لـ بيراميدز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:50 م
جون أنطوي
جون أنطوي
نور عادل
كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، عن حقيقة رحيل جون أنطوي مهاجم الفريق إلي نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "لدينا عناصر مميزة في الفريق والصفقات تتم في أضيق الحدود".

وتابع ميدو "خسرنا إسلام جابر وجون أنطوي في الموسم المقبل، أتمنى بالتأكيد استمرار المهاجم أنطوي ولكن بنسبة كبيرة سيرحل".

وأكد ميدو "أنطوي قريب من الرحيل لبيراميدز، والزمالك يحاول ضمه لكن العقود لم توقع حتى الآن".

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