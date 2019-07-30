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أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 في تحطم طائرة بـ باكستان.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:30 ص
من موقع الحادث
من موقع الحادث
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة صغيرة في حي سكني قرب مدينة روالبندي في باكستان.

وقالت شبكة "دنيا نيوز" الباكستانية إن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تحطم الطائرة في الحي السكني، فيما أفادت بعض التقارير بأن 4 مبانِ على الأقل تضررت نتيجة الحادث.

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