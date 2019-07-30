مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 في تحطم طائرة بـ باكستان.. فيديو

A small aircraft of the Pakistan Army aviation on routine training flight crashed near Rawalpindi. 5 crew members including 2 officers who were the Pilots have embraced Shahadat, reads the statement from ISPR. #Pakistan https://t.co/N2SqsCHo4Z — Anas Mallick (@AnasMallick) July 29, 2019

راولپنڈی میں چھوٹا جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اس افسوسناک حادثہ میں 10 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوگئے۔ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر راولپنڈی کے ہسپتالوں کو زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔#Rawalpindi #planecrash pic.twitter.com/Xyzh40XC5q — Rana Hammad Khan (@RanaHammad92) July 29, 2019

راولپنڈی میں چھوٹا جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اس افسوسناک حادثہ میں 10 افراد جاں بحق

اور 7 زخمی ہوگئے.#Rawalpindi #planecrash pic.twitter.com/MGzzRygZrH — Rana Hammad Khan (@RanaHammad92) July 29, 2019

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة صغيرة في حي سكني قرب مدينة روالبندي في باكستان.وقالت شبكة "دنيا نيوز" الباكستانية إن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تحطم الطائرة في الحي السكني، فيما أفادت بعض التقارير بأن 4 مبانِ على الأقل تضررت نتيجة الحادث.