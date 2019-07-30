التغيرات الهرمونية أهمها.. 10 أسباب وراء الإصابة بـ الصداع النصفي

على الرغم من أن أسباب الصداع النصفي غير مفهومة تمامًا، إلا أن العوامل الوراثية والبيئية قد تلعب دورًا، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



ويمكن للتغيرات في الدماغ وتفاعلاته مع العصب الثلاثي- وهو الطريق الرئيسي للألم- أن تُحدث خللا في المواد الكيميائية بالمخ، بما في ذلك في هرمون السيروتونين ، الذي يتسبب في حدوث الألم في الجهاز العصبي.



ويدرس الباحثون دور السيروتونين في الإصابة بالصداع النصفي، بالاضافة الى ان النواقل العصبية الأخرى تلعب دورًا في ألم الصداع النصفي، بما في ذلك الببتيد المرتبط بالجينات كالسيتونين (CGRP).



وهناك عدد من المسببات التي يمكن ان تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي ، بما في ذلك ما يلي:



1- التغيرات الهرمونية عند النساء



التقلبات في هرمون الاستروجين ، مثل قبل أو أثناء فترات الحيض ، والحمل وانقطاع الطمث ، يمكن أن تتسبب في الإصابة بالصداع عند كثير من النساء، ويمكن للأدوية الهرمونية ، مثل موانع الحمل الفموية والعلاج البديل بالهرمونات ، أن تزيد من تفاقم الصداع النصفي. ومع ذلك ، تجد بعض النساء أن الصداع النصفي يحدث بشكل أقل تواترا عند تناول هذه الأدوية.



2- المشروبات



تشمل تناول المشروبات الكحولية، وخاصة النبيذ ، والكثير من الكافيين ، مثل القهوة.



3- الضغط العصبى



يمكن أن يسبب الإجهاد في العمل أو المنزل الصداع النصفي.



4- المحفزات الحسية



يمكن للأضواء الساطعة وهج الشمس أن تحفز الصداع النصفي، وكذلك الأصوات العالية، والروائح القوية، بما في ذلك العطور والطلاء والدخان، وغيرها، يمكن ان تسبب الصداع النصفي لدى بعض الناس.



5- تغير مواعيد النوم



يمكن أن يؤدي فقدان النوم أو الحصول على الكثير من النوم أو تأخر الحركة إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.



6- العوامل الفيزيائية



المجهود البدني المكثف ، بما في ذلك النشاط الجنسي ، قد يثير الصداع النصفي.



7- التغيرات المناخية



تغيير الطقس أو الضغط الجوي يمكن أن يسبب الصداع النصفي.



8- الأدوية



وسائل منع الحمل عن طريق الفم وموسعات الأوعية ، مثل النتروجليسرين ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع النصفي.



9- الأطعمة



الجبن الدسم، والأطعمة المالحة والمجهزة قد تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي.



10- المواد الحافظة الغذائية



وتشمل هذه المحليات الأسبارتام التحلية و الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) الموجودة في العديد من الأطعمة.