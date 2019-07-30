تخلص من الحسابات المزيفة على تويتر بهذه الطريقة

يمكنك للعديد من مستخدمي موقع التدوينات المصغرة "تويتر" التخلص من الحسابات المزيفة يدويا عن طريق الاطلاع على قائمة المتابعين لديهم، والعثور على البروفايلات الوهمية، وإلغاء متابعتها واحدًا تلو الآخر، ولكن من لديه وقت لذلك؟



وللحفاظ على الوقت، يعرض موقع "ذا نيكست ويب" التقني طرق لمساعدتك في العثور على المتابعين المزيفين وإزالتهم بكل سهولة.



الطريقة الأولى: باستخدام أداة TwitterAudit





تتيح لك أداة "تويتر أوديت" TwitterAudit معرفة عدد المتابعين المزيفين لديك، كما أنها سهلة الاستخدام.



كل ما عليك فعله هو زيارة موقع twitteraudit.com، وإدخال اسم حسابك في الحقل المطلوب، ثم النقر فوق تدقيق Audit.



وعند الضغط عليه، ستمنحك Twitter Audit تفصيلًا لمتابعينك الحقيقيين والمزيفين.



ملاحظة: ستتم عملية المراجعة الأولى مجانية، و إذا كنت ترغب في حظر الحسابات المزيفة، فسيتعين عليك دفع رسوم اشتراك العضوية لترقية حسابك.





الطريقة الثانية: باستخدام أداة CircleBoom



يوصي الموقع التقني باستخدام أداة CircleBoom، والتي بدورها ستتيح لك تحليل حسابك على تويتر للعثور على البروفايلات المزيفة، ومنحك نظرة عامة على إحصائياتك.



وللعثور على البوفايلات المزيفة عبر هذه الأداة، انقر فوق الدائرة الموجودة في القائمة اليمنى، وحدد Fake / Spam، بمجرد القيام بذلك، ستقوم Circleboom بسرد جميع حسابات تويتر المزيفة التي تتبعها، ويمكنك بعد ذلك مراجعة الحسابات الفردية وتحديد ما إذا كنت تريد إلغاء متابعتها أم لا.



وتعمل الخدمة عن طريق سرد جميع الحسابات التي تعتبرها مزيفة وتسمح للمستخدمين بالنقر فوق زر الزيارة وتحديد ما إذا كانوا يريدون متابعة أو إلغاء متابعة هذه الحسابات بعد مراجعة ملفاتهم الشخصية.



وتتبع Circleboom منهجًا خاصًا لاكتشاف الحسابات المزيفة على توتير، كما يتيح لك إنشاء قائمة تويتر جديدة للحسابات المزيفة المعروفة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإلغاء متابعة / أو متابعة تطبيق تويتر لاحقًا أيضًا، وستتمكن أيضًا من معرفة عدد المتابعين غير القادرين على رؤية تغريداتك.



كما يوفر لك قائمة بالملفات الشخصية التي لم تغرد في الشهر الماضي وتتيح لك إسكات الحسابات التي تتحدث كثيرًا.

