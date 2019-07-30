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رياضة

5 صفقات نارية لنادي بيراميدز وأنطوي يقترب.. تعرف عليها

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:12 ص
بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة
اقترب نادي بيراميدز من حسم صفقة جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل جون أنطوي، مهاجم مصر المقاصة، حسابات نادي بيراميدز بقوة بعد تعثر مفاوضاته مع نادي الزمالك بسبب المقابل المادي لدي اللاعب.

وأبدى مجلس إدارة مصر المقاصة الموافقة على بيع جون أنطوي لنادي بيراميدز مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وسيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن انتهاء صفقة جون أنطوي لنادي بيراميدز.

كان اللاعب اقترب من الانضمام لنادي الزمالك، على مبلغ 700 ألف دولار كراتب سنوي، وهو ما رفضه اللاعب وطلب مليون و400 ألف دولار سنويا، فرفض مسئولو الأبيض ذلك المبلغ.

وتمكن فريق بيراميدز فى التعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن فى فترة الميركاتو الصيفي وهم:

- أحمد علي قادما من المقاولون.
- إسلام عيسى قادما من المصري.
- طارق طه قادما من الإسماعيلي.
- محمود حمادة قادما من الإنتاج الحربي.
- محمد عطوة قادما من الرائد السعودي.

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