الموجة 13.. القاهرة تسترد 333 ألف متر من أراضى الدولة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة وبكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، وإعادة تخطيطها بالشكل الأمثل لتوفير احتياجات المحافظة من أراضي لإقامة منشآت خدمية عليها أو إعادة استغلالها بالبيع استثماريا لصالح الدولة.



وأشار المحافظ بأنه تم أمس توجيهه حملات في حى وسط وتمكنت من استرداد قطعة أرض بمساحة 500 م2 أملاك المحافظة، كما تمكنت في حي المطرية من استرداد قطعة أرض واحدة بمساحة 19425م2 أي قرابة 4.5 فدان تابعة لهيئة الاوقاف .



وذكر محافظ القاهرة أن حي طرة تمكن من تنفيذ إزالتين بمساحة 5000 متر وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة اخرى، في حى الوايلي حيث تم استرداد 125 مترا أملاك دولة وأصبحت الحيازة للحي.



وكذلك حي حدائق القبة بالمنطقة الشمالية تمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها 160 م2، وبذلك تكون المحافظة تمكنت من استرداد 333.210 ألف م2 خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أرضى الدولة.



