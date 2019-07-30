يعشق العديد من الأشخاص تناول صينية البطاطس بالدجاج، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج كالمحترفين بمذاق لا يقاوم.



مقادير صينية البطاطس بالدجاج:



2 دجاجة مقطعة

1 كيلو بطاطس مكعبات نصف سلقة

بصل أحمر مبشور

قرفة

سكر

ملح

فلفل اسود

زيت

عصير ليمون

زعتر طازج

1 لتر طماطم بيوريه

صلصة طماطم

روزماري



طريقة تحضير صينية دجاج بالبطاطس :



* يوضع الملح والفلفل في بولة والحبهان والزعتر والقرفة وعصير الليمون والسكر والروزماري والبصل والصلصة وتقلب جيدا.



* تتبل الدجاجة بهذه المقادير السابقة وتوضع على الجريل.



* تتبل البطاطس بتتبيلة الدجاج أيضا وتوضع في صينية ويوضع الدجاج فوقها وعصير الطماطم البيوريه وتترك على النار أو في الفرن حتى تنضج.