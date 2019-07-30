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طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:59 م
طريقة عمل صنية فراخ
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس
أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول صينية البطاطس بالدجاج، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج كالمحترفين بمذاق لا يقاوم.

مقادير صينية البطاطس بالدجاج:

2 دجاجة مقطعة
1 كيلو بطاطس مكعبات نصف سلقة
بصل أحمر مبشور
قرفة
سكر
ملح
فلفل اسود
زيت
عصير ليمون
زعتر طازج
1 لتر طماطم بيوريه
صلصة طماطم
روزماري

طريقة تحضير صينية دجاج بالبطاطس :

* يوضع الملح والفلفل في بولة والحبهان والزعتر والقرفة وعصير الليمون والسكر والروزماري والبصل والصلصة وتقلب جيدا.

* تتبل الدجاجة بهذه المقادير السابقة وتوضع على الجريل.

* تتبل البطاطس بتتبيلة الدجاج أيضا وتوضع في صينية ويوضع الدجاج فوقها وعصير الطماطم البيوريه وتترك على النار أو في الفرن حتى تنضج.

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