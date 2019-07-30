يعشق العديد من الأشخاص تناول صينية البطاطس بالدجاج، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج كالمحترفين بمذاق لا يقاوم.
مقادير صينية البطاطس بالدجاج:
2 دجاجة مقطعة
1 كيلو بطاطس مكعبات نصف سلقة
بصل أحمر مبشور
قرفة
سكر
ملح
فلفل اسود
زيت
عصير ليمون
زعتر طازج
1 لتر طماطم بيوريه
صلصة طماطم
روزماري
طريقة تحضير صينية دجاج بالبطاطس :
* يوضع الملح والفلفل في بولة والحبهان والزعتر والقرفة وعصير الليمون والسكر والروزماري والبصل والصلصة وتقلب جيدا.
* تتبل الدجاجة بهذه المقادير السابقة وتوضع على الجريل.
* تتبل البطاطس بتتبيلة الدجاج أيضا وتوضع في صينية ويوضع الدجاج فوقها وعصير الطماطم البيوريه وتترك على النار أو في الفرن حتى تنضج.
مقادير صينية البطاطس بالدجاج:
2 دجاجة مقطعة
1 كيلو بطاطس مكعبات نصف سلقة
بصل أحمر مبشور
قرفة
سكر
ملح
فلفل اسود
زيت
عصير ليمون
زعتر طازج
1 لتر طماطم بيوريه
صلصة طماطم
روزماري
طريقة تحضير صينية دجاج بالبطاطس :
* يوضع الملح والفلفل في بولة والحبهان والزعتر والقرفة وعصير الليمون والسكر والروزماري والبصل والصلصة وتقلب جيدا.
* تتبل الدجاجة بهذه المقادير السابقة وتوضع على الجريل.
* تتبل البطاطس بتتبيلة الدجاج أيضا وتوضع في صينية ويوضع الدجاج فوقها وعصير الطماطم البيوريه وتترك على النار أو في الفرن حتى تنضج.