شكاوى جديدة من عباس والعتال.. الأعلى للإعلام يكشف مصير التحقيق في شكاوى الزمالك اليوم

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق فى مخالفات برنامج "الزمالك اليوم" خلال اجتماعه المقبل.



وقال مصدر مسئول ان اللجان المختصة ستبحث كافة الشكاوى المقدمة فى المخالفات والتفريغات المقدمة بشأن البرنامج لاتخاذ قرار بتأن ودراسة كاملة للموقف ككل، في ظل تبادل الاتهامات والشكاوى التى أطلقها أكثر من طرف .



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن المجلس لم يتخذ أى قرارات حتى الآن وينتظر التحقيق فى كافة الشكاوى المقدمة من كافة الأطراف حيث تقدم رئيس نادى الزمالك بما يقرب من 24 شكوى ضد أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان فيما تلقى المجلس شكاوى من ممدوح عباس وهاني العتال ضد مرتضى منصور، بها اتهامات بالاساءة إليهما.

