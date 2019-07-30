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قبل إعلان النتائج النهائية.. 16 مرشحا على مقعد النقيب العام للأطباء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:28 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، نتائج التنازلات بين الأعضاء المُرشحين على كافة المقاعد سواء على مقعد النقيب العام أو النقباء الفرعيين، أو عضوية مجلس النقابة العامة، أو مجالس النقابات الفرعية.

وأكد عبد الحميد في تصريحات لصدي البلد، أن التنازلات على مقعد النقيب 5 تنازلات وهم الدكتور: مني مينا، ابراهيم الزيات ، إيهاب الطاهر، ايمن سالم، هاني همام.

وأوضح أنه بذلك يصل عدد المرشحين على مقعد النقيب العام إلى 16 مرشحا، وهم الدكتور: محمد سلامة جاد، أحمد رؤوف أحمد، على سيد حسن، هشام محمد فتحى، محمد نصر، اسامه عبد الحي، محمد شكوت محمد، امنية عبدالله فتحي.

بالإضافة إلى الدكتور: حسين محمود خيري، محمود ابراهيم عبد العاطي، ابوالمجد حمزة محمد ، معتصم بالله مصطفى اسماعيل،، جمال شعبان، صلاح سلام، أحمد شوشة، محسن سالم.

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