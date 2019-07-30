مدرب ليفربول يكشف سلبيات معسكر الفريق

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول عن سلبيات فترة الإعداد التي خاضها في امريكا استعدادا لانطلاق موسم الدوري الانجليزي .



وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي : انا لا اختلاق اعذار قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي لكننا خضنا فترة اعداد مختلفة للغاية حيث لعبنا بغياب 6 لاعبين



وأوضح : إذا جلست الان وقلت يجب ان تكون هذه المباراة بمثابة تقرير عنا سأكون مجنونا لذا يجب ان نكون مستعدين بقدر الامكان لا يمكنني أن أكذب على الناس وأقول ما من مشكلة في خوض ما قبل الموسم من دون 6 لاعبين علينا ان نفعلها



وأختتم : يجب علينا اللعب في أمريكا وتحت ظروف مختلفة وهذا ما فعلناه لا يمكنني القول ان فترة الاعداد هذه الأفضل في حياتي سنحكم عليها من النتائج لكن الحصص كانت جيدة والمباريات الودية كانت مثالية للغاية .