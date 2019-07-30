ضمن صفقة أبو جبل.. سموحة يحصل على خدمات نجم جديد من الزمالك لمدة ثلاث سنوات

تمكن مسئولو نادي سموحة من التعاقد مع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك المنتهي إعارته مع نادى الاتحاد السكندرى رسميًا ثلاثة مواسم قادمة، ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى للقلعة البيضاء.



جاء ذلك بعد عقد اللاعب جلسة مع مسئولى سموحة فى حضور سيد مرعى و ميدو حزين وكيلى أعماله، يوقع 3 مواسم للفريق السكندرى.



جدير بالذكر أن نادي سموحة ضم كلًا من عمر صلاح حارس مرمى الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أحمد داوودا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.