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رياضة

الزمالك في ورطة مع آخر أيام القيد الإفريقي.. اعرف السبب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:39 م
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى حسم انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، بجانب ضم محمد صبحي، حارس مرمى بتروجت لمدة 5 سنوات أيضًا، وضم المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات قادمًا من الهلال السعودي، وإسلام جابر نجم المقاصة لمدة 5 سنوات.

وتمكن الزمالك من التوصل الى اتفاق نهائي مع نادي الإسماعيلي، لضم حارس المرمى محمد عواد رسميًا.

ويواجه الزمالك ورطة كبيرة مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث ان آخر موعد لتقديم اللاعبين المقيدين إفريقيًا، غدًا الأربعاء وهذا يضع الزمالك الذي من المقرر ان يشارك في بطولة الأمم الأفريقية في أزمة حيث انه لم يعلن حتى الآن عن المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بالقائمة كاملة للاتحاد الأفريقي غدا الأربعاء، ولكن لم يعلن الزمالك عن المدير الفني وجهازه المعاون حتى الآن.

جدير بالذكر أن خالد جلال المدير الفني للزمالك تقدم باستقالته عقب انتهاء موسم الدوري والهزيمة أمام الأهلي بهدف دون رد.

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