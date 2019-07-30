أمن الجيزة يحل لغز سرقة شركة أجنبية تعمل فى مجال الكهرباء

نجحت مباحث الجيزة في كشف غموض سرقة خزينة شركة أجنبية مسئولة عن تطوير محطة كهرباء أوسيم حيث تبين ان سائق بالشركة استعان بعاطلين واستولوا علي مبلغ 300 ألف جنيه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا باكتشاف سرقة خزينة شركة تطوير محطة كهرباء أوسيم، انتقلت علي الفور قوات الأمن وبإجراء المعاينة وفحص مسرح الجريمة تبين اختفاء الخزينة وبداخلها مبلغ 300 ألف جنيه بالإضافة لسرقة عددا من أجهزة اللاب توب الخاصة بالمهندسين والخبراء الأجانب العاملين بالشركة، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث لكشف ملابسات الجريمة.



حددت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث هوية المتهمين الذين تبين أنهم يتزعمهم سائق بالشركة وهو العقل المدبر للجريمة حيث استعان بعاطلين صديقيه وخطط لهما كيفية تنفيذ الجريمة، نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون المباحث في إلقاء القبض علي المتهمين وإعادة المسروقات.



وبمواجهة المتهمين أقروا أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكابهم الجريمة حيث قرر المتهم الرئيسي أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة مخصصة للخبراء الأجانب لتطوير محطة الكهرباء ووضع خطة لسرقة تلك المبالغ ونظرا لعلمه بمداخل ومخارج الشركة ومواعيد انصراف المهندسين والموظفين وطلب من صديقيه التسلل للشركة من مكان حدده لهما واستوليا علي الخزينة وعقب خروجهما من الشركة عاونهما في فتحها والاستيلاء علي محتوياتها.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.