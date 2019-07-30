حملة طرق الأبواب للقومى بالبحيرة تواصل فعالياتها لمناهضة ختان الإناث

واصل فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد فاعليات حملة طرق الأبواب يومها الثاني، لمناهضة ختان الإناث.



وذلك فى إطار جهود حملة " احميها من الختان " التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .



وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان " احميها من الختان " بمحافظة البحيرة ق قرية سمخراط بمركز الرحمانية و استهدفت (56600 فرد) من السيدات و الرجال و الأطفال .



وتضمن برنامج حملة طرق الأبواب بقرية سمخراط بمركز الرحمانية تنظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد ندوه بعنوان ( احميها من الختان) بقاعة الشؤون الاجتماعية .



جاء ذلك حضور شريف محمد حسانين.. رئيس قريه سمخراط، محمود بدوي. ممثل الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة بالقاهرة ،الدكتورة سالي عبد الحميد.. مدرس بكلية التمريض ،فضيلة الشيخ ربيع الخولي من الأزهر، سحر عادل جمال الدين.. محامي مكتب شكاوى فرع المجلس، أماني عبد المعطي.. مستشار رئيس الجامعة لشئون الطلاب .



وتضمن موضوع الندوة "احميها من الختان"توجيه مقررة فرع المجلس القومى للمراة عدة رسائل توعوية للقضاء علي ختان الإناث ومنها الختان عادة وليست عبادة.



اكد ربيع الخولي من ادارة الأوقاف بالرحمانية رفض الاسلام لختان الاناث مسترشدا مدعم بالآيات والأحاديث النبوية الشريفة موضحا انها عاده افريقيا وليس عاده مصريه.



واشار الدكتوره سالي عبد الحميد مدرس بكلية التمريض الى أن ختان البنت مش عفه ولا ضمان لاخلاقها وان جميع الهيئات الطبية في العالم يعتبر ختان الإناث جريمة مخالفة لآداب المهنة ويعاقب عليها القانون المصري.



وأوضحت سحر جمال الدين محامية مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومى للمرأة مناهضة قضية ختان الإناث مدعمه كلامها بفتوي الازهر الشريف في هذا الموضوع وتطرقت لمواد قانون العقوبات التي تجرم ختان الإناث مؤكدة بان من عملية الختان يشترط اجراؤها من خلال لجنه مكونة من 4 اطباء واجراءها في مستشفي حكومي



