نشرة الحوادث.. تأييد استبعاد طالبة ثانوية سودانية من الطب.. حملة على شاطئ ستانلي بالإسكندرية.. وأمن الجيزة يحل لغز سرقة شركة أجنبية

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدم لكم أبرز أخبار أمس الثلاثاء 30 يوليو، منذ الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل، والتي جاء على رأسها؛ مجلس الدولة يؤيد استبعاد طالبة ثانوية سودانية من كليات الطب، وحملة على شاطئ "ستانلي" بالإسكندرية بعد تعدد شكاوى الرواد، أمن الجيزة يحل لغز سرقة شركة أجنبية تعمل فى مجال الكهرباء .
مجلس الدولة يؤيد استبعاد طالبة ثانوية سودانية من كليات الطب
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من طالبة حاصلة على شهادة الثانوية السوادنية عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وأيدت المحكمة قرار مكتب التنسيق الذي استبعدها من كليات الطب بأنواعها، أكدت المحكمة أن تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، وتحديد أعدادهم منوط بالمجلس الأعلي للجامعات الذي يحدد في نهاية كل عام جامعي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة، عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تعدد شكاوى الرواد.. حملة على شاطئ "ستانلي" بالإسكندرية
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملة للمرور على شاطئ ستانلي، شرقي المدينة، بعد تعدد شكاوى رواد الشاطئ من سوء حالته والخدمات المقدمة به، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه العقيد أحمد زهره، مراقب عام الشواطئ، تلقت الصفحة الرئيسية للإدارة، بعض الشكاوي الخاص بسوء حالات دورات المياه بشاطئ ستانلي وعدم الالتزام بالأسعار مما أدى لتوجيه إنذار لمستأجر الشاطئ بتلك المخالفات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمن الجيزة يحل لغز سرقة شركة أجنبية تعمل فى مجال الكهرباء
نجحت مباحث الجيزة في كشف غموض سرقة خزينة شركة أجنبية مسئولة عن تطوير محطة كهرباء أوسيم حيث تبين ان سائق بالشركة استعان بعاطلين واستولوا علي مبلغ 300 ألف جنيه، تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا باكتشاف سرقة خزينة شركة تطوير محطة كهرباء أوسيم، انتقلت علي الفور قوات الأمن وبإجراء المعاينة وفحص مسرح الجريمة تبين اختفاء الخزينة وبداخلها مبلغ 300 ألف جنيه بالإضافة لسرقة عددا من أجهزة اللاب توب الخاصة بالمهندسين والخبراء الأجانب العاملين بالشركة، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث لكشف ملابسات الجريمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تواصل جهودها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..فيديو
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المستندات الرسمية.. فيديو
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 أحكام فى قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته) والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى إحدى القضايا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب 300 ألف جنيه.. تجديد حبس صاحب جيم و3 عاطلين اختطفوا سوريًا ووالده بأكتوبر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس صاحب جيم و3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف شاب سوري ووالده لخلافات علي مبلغ 300 ألف جنيه، وكان قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من عدنان.م ٦١ سنة مستورد فاكهة سوري الجنسية باختطاف نجله بشار ٣٥ سنة وطلب المختطفين بفدية 300 ألف جنيه، أشارت التحريات الى أن الشاب تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص طلب لقاءه لعقد صفقة لاستيراد مستحضرات تجميل، فأبلغ والده وتوجها سويا إلى طريق الواحات يستقلان سيارة كيا سبورتاج ملك نجله وما أن وصلا للقاء ذلك الشخص مستقل سيارة BYD وأثناء ذلك فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها ٣ أشخاص اصطحبوهما وسيارتهما إلى أحد الأماكن واستولوا علي البطاقة الائتمانية ملك الأب وسحبوا منها ١٩ ألف جنيه بعد إجباره علي الإفشاء عن كلمة السر الخاصة بها، وأضاف الأب في بلاغه أن المتهمين قاموا بإطلاق سراحه واحتجزوا نجله وطلبوا منه ٣٠٠ ألف جنيه مقابل إعادته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات السطو على محطة بنزين فى الهرم
تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في هجوم مسلحين علي محطة وقود بمنطقة كفر الجبل وسرقة مايزيد عن ٣٠٠ ألف جنيه بعد تهديد العاملين بها بالأسلحة النارية، وطلبت النيابة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية جمع كاميرات المراقبة من مسرح الجريمة والكاميرات في المحلات المحيطة بها بالإضافة إلي المثبتة في طريق هروب المتهمين والذي أشار إليه شهود العيان، حيث يتم تفريغها للوقوف علي المواصفات الجسدية للجناة بعدما أشار العمال إلي ارتدائهم أقنعة لإخفاء وجوههم، واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان ومالك البنزينة وسؤاله حول خلافات له مع آخرين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مجلس الدولة يؤيد استبعاد طالبة ثانوية سودانية من كليات الطب
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من طالبة حاصلة على شهادة الثانوية السوادنية عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وأيدت المحكمة قرار مكتب التنسيق الذي استبعدها من كليات الطب بأنواعها، أكدت المحكمة أن تنظيم قبول الطلاب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، وتحديد أعدادهم منوط بالمجلس الأعلي للجامعات الذي يحدد في نهاية كل عام جامعي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة، عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تعدد شكاوى الرواد.. حملة على شاطئ "ستانلي" بالإسكندرية
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملة للمرور على شاطئ ستانلي، شرقي المدينة، بعد تعدد شكاوى رواد الشاطئ من سوء حالته والخدمات المقدمة به، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه العقيد أحمد زهره، مراقب عام الشواطئ، تلقت الصفحة الرئيسية للإدارة، بعض الشكاوي الخاص بسوء حالات دورات المياه بشاطئ ستانلي وعدم الالتزام بالأسعار مما أدى لتوجيه إنذار لمستأجر الشاطئ بتلك المخالفات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمن الجيزة يحل لغز سرقة شركة أجنبية تعمل فى مجال الكهرباء
نجحت مباحث الجيزة في كشف غموض سرقة خزينة شركة أجنبية مسئولة عن تطوير محطة كهرباء أوسيم حيث تبين ان سائق بالشركة استعان بعاطلين واستولوا علي مبلغ 300 ألف جنيه، تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا باكتشاف سرقة خزينة شركة تطوير محطة كهرباء أوسيم، انتقلت علي الفور قوات الأمن وبإجراء المعاينة وفحص مسرح الجريمة تبين اختفاء الخزينة وبداخلها مبلغ 300 ألف جنيه بالإضافة لسرقة عددا من أجهزة اللاب توب الخاصة بالمهندسين والخبراء الأجانب العاملين بالشركة، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث لكشف ملابسات الجريمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تواصل جهودها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..فيديو
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المستندات الرسمية.. فيديو
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 أحكام فى قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته) والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى إحدى القضايا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب 300 ألف جنيه.. تجديد حبس صاحب جيم و3 عاطلين اختطفوا سوريًا ووالده بأكتوبر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس صاحب جيم و3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف شاب سوري ووالده لخلافات علي مبلغ 300 ألف جنيه، وكان قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من عدنان.م ٦١ سنة مستورد فاكهة سوري الجنسية باختطاف نجله بشار ٣٥ سنة وطلب المختطفين بفدية 300 ألف جنيه، أشارت التحريات الى أن الشاب تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص طلب لقاءه لعقد صفقة لاستيراد مستحضرات تجميل، فأبلغ والده وتوجها سويا إلى طريق الواحات يستقلان سيارة كيا سبورتاج ملك نجله وما أن وصلا للقاء ذلك الشخص مستقل سيارة BYD وأثناء ذلك فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها ٣ أشخاص اصطحبوهما وسيارتهما إلى أحد الأماكن واستولوا علي البطاقة الائتمانية ملك الأب وسحبوا منها ١٩ ألف جنيه بعد إجباره علي الإفشاء عن كلمة السر الخاصة بها، وأضاف الأب في بلاغه أن المتهمين قاموا بإطلاق سراحه واحتجزوا نجله وطلبوا منه ٣٠٠ ألف جنيه مقابل إعادته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات السطو على محطة بنزين فى الهرم
تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في هجوم مسلحين علي محطة وقود بمنطقة كفر الجبل وسرقة مايزيد عن ٣٠٠ ألف جنيه بعد تهديد العاملين بها بالأسلحة النارية، وطلبت النيابة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية جمع كاميرات المراقبة من مسرح الجريمة والكاميرات في المحلات المحيطة بها بالإضافة إلي المثبتة في طريق هروب المتهمين والذي أشار إليه شهود العيان، حيث يتم تفريغها للوقوف علي المواصفات الجسدية للجناة بعدما أشار العمال إلي ارتدائهم أقنعة لإخفاء وجوههم، واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان ومالك البنزينة وسؤاله حول خلافات له مع آخرين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.