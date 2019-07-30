أبرز تصريحات ورسائل السيسي في اليوم الأول لـ مؤتمر الشباب.. فيديو

مؤتمرات الشباب تعطي شحنة كبيرة من الإيجابيات

بكم يا شباب بلادي تحيا مصر

تقدير الحكومة لرد فعل المواطنين أحيانا يمنعنا من التقدم

رفع أسعار المواد البترولية جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة

الدولة طوال 40 عاما لم تقم بإصلاحات اقتصادية تجنبا لرد الفعل

سد النهضة

بعد مرور 5 سنين بقينا في وضع تاني خالص

لو الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي كنت سأدعو لانتخابات رئاسية مبكرة

تحملكم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي شرف ليا

مافيش دولة كل مبانيها طوب أحمر ويبدو إننا رضينا بالقبح

أنشأنا محطات ثلاثية لتحلية المياه لحماية الرقعة الزراعية

5 ملايين شاب يعملون في مشروعات تنفذها الدولة

العاصمة الإدارية لصالح جميع المواطنين

الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم

انطلقت، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 1500 شاب، وأعلن الرئيس افتتاح فعاليات المؤتمر في الجلسة الإفتتاحية، وتم عقد جلسة نموذج محاكاة للدولة المصرية يضم تشكيل وزاري للحكومة المصرية من الشباب وقاموا بعرض تأثير خطوات الإصلاح الاقتصادي الإيجابي على الدولة، وعلق الرئيس السيسي على الكثير من القضايا طوال الجلسة، وفيما يلي أبرز تصريحات ورسائل الرئيس السيسي:أكد الرئيس السيسي، أن المؤتمرات تعطي شحنة كبيرة من الإيجابيات، موجها الشكر إلى كافة الحضور قائلا: "كل التحية والتقدير وكل الاعتزاز لكل ما تحقق خلال الخمس أعوام الماضية".وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشباب المصري، قائلا: "بكم يا شباب مصر يا شباب بلادي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"، مضيفا:" الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق".وقال الرئيس السيسي، إن أي حكومة عندما تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في الاعتبار رد الفعل، مشيرا إلى أن رد الفعل دائما ما يكون محل اعتبار.وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكوميكس التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، فالحكومة تقدر رد الفعل، إلا أنه أحيانا يكون تقدير رد الفعل يخسرنا ويمنعنا من التقدم، ودائما الأجهزة الأمنية تقف في صف الرأي العام، تحسبا لأي رد فعل.وشدد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تقوم بدراسة كافة الأزمات والقضايا الهامة قبل اتخاذ أي قرارات. موضحا أن قدرات الدولة على دراسة الأزمات تساعد على تخفيض تأثير الأزمات بشكل كبير .وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية ، جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة ، وذلك من أجل توافر كافة المواد للمواطنين.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحاكاة السياسية المختلفة للتعامل يكون بالعلم لكي يكون هناك بناء حقيقي بعيدا عن المزايدات في كل القضايا التي تخص الدولة، موضحا أن الرأي العام في مصر أمر شديد الأهمية بالنسبة للوضع في مصر.وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه طوال 40 عاما لن تقوم الدولة المصرية بأى إصلاحات اقتصادية وذلك تجنبا لرد الفعل والرأي العام.وقال السيسي، إن هبعد الشروع في بناء سد النهضة كان على الدولة المصرية أن تكون مستعدة للتفاوض، مضيفا:"لابد من التوافق مع إثيوبيا على فترة ملء الخزان بالشكل الذي نستطيع فيه تحمل الأضرار عن حجم حجز المياه سنويا، كما يتم تقدير حجم المياه التي يتم حجزها".ولفت الرئيس إلى أن ما تم من إجراءات إصلاحية، تمت في ظل تحديات صعبة، في كل المجالات، مشيرا إلى أنه بعد مرور 5 سنوات نحن الآن في موقف ووضع "تاني خالص".وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الدولة في مجال الطرق والكباري على سبيل المثال، تشييد 8 آلاف كيلو متر، مشيرا إلى أنه إذا كان الطريق 5 حارات، فذلك يعني تشييد 40 ألف كيلو متر.وقال الرئيس السيسي، :" أثناء جلسة اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، الجميع كانوا فى قلق من رد الفعل والكل في التصويت كان خايف".وأكمل:" ساعتها قلت لهم لأ الحكومة تجهز ولو الشعب رفض تقدم استقالتها الخميس ويوم السبت هعلن انتخابات رئاسية مبكرة ، وأسلم الدولة لحد تاني، يا اما نبني دولة بشكل مضبوط يأ اما نسبها ونمشي".أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجهود تحمل المصريين ردود أفعال برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية قائلا :" كان بمثابة شرف ليا".وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد دولة كل مبانيها "طوب أحمر"، ويبدو أننا رضينا بالقبح ونسينا الحسن.أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك عوامل كثيرة أثرت على أراضي الدلتا والرقعة الزراعية في مصر، مؤكدا انه إذا لم يتم تطوير أكثر من 2 مليون فدان لتسبب ذلك في مشاكل لعدد كبير من المواطنين.وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية، أنه كان لا بد من صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه لتطوير محطات المياه وإنشاء محطات مياه معالجة ثلاثية لتحلية المياه.قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما قامت به الدولة من مشروعات يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أن حزمة المشروعات التي تنفذها الدولة من أقصى الصعيد حتى الإسكندرية يعمل بها 5 ملايين شاب، مضيفا:" كل إنسان عمل في أي مشروع يعتبر اداة إعلامية لعرض ما تقوم به الدولة".قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستعود بنتائج إيجابية على جميع المواطنين.وأضاف، أن الشعب المصري على وعي تام بما يحدث داخل الدولة المصرية من إنجازات، مؤكدا أن هدف إنشاء المشروعات وخصوصا العاصمة الإدارية الجديدة كانت في صالح كافة المواطنين وليس لطبقة معينة.أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح المدن الجديدة التي تم تدشينها خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتم افتتاح مدينة أسوان الجديدة ثم غرب قنا يليها أسيوط الجديدة ومدينة الفشن.وأضاف خلال إلقاء كلمته في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، أنه سيتم افتتاح المدن الجديدة في الدلتا بالمنصورة وشرق العالمين وغيرها.وتابع:" كل المشروعات الجديدة في المنصورة تم الانتهاء منها من قبل المواطنين"، مداعبا الحاضرين بقوله :" الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كدة".