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رياضة

محمود متولي: انضمامي لـ الأهلي زاد طموحي نحو حصد البطولات واللعب بـ المنتخب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:30 ص
محمود متولي
محمود متولي
محمد رشاد
قال محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا من النادي الإسماعيلي، إن خطوة انتقاله الى القلعة الحمراء تمثل فارقاً كبيراً معه سواء في طموحه بحصد البطولات المحلية والقارية أو التواجد مع منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف محمود متولي خلال استضافته عبر قناة الأهلي: مبسوط جدًا بالانتقال للأهلي وخطوة هتفرق كتير جدًا في حياتي سواء كنت بفكر في طموح، أو بفكر في بطولة، أو حتي في الـ cv بتاعي بعد ما اعتزل.

واستطرد محمود متولي : "خطوة مهمة وانتقال لمستوى تاني، أي لعيب طموحه النادي الأهلي، وان شاء الله خطوة تقربني من المنتخب".

وأوضح محمود متولي :" هدفي كان الوصول لـ كل ما يردده الناس وهو وجودي في الاهلي، كان لدي ثقة ان انتقالي للأحمر سيتحقق، طموحي مش هيقف لحد هنا، هدفي القادم هو اسعاد كل من كان يريدني ويؤيد وجودي في النادي الاهلي".

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