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رياضة

بسبب زميله في الفريق.. محمد صلاح يثير سخرية نجم ريال مدريد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:38 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
تسبب المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، في سخرية لاعب فريق ريال مدريد لوكا مودريتش من زميله في الريدز ديان لوفرين.

ونشر لوفرين صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يلعب رياضة تنس الطاولة مع محمد صلاح وكتب لوفرين: "حسنًا.. لقد خسرت.. 1-0 لصلاح، اليوم هو يوم الانتقام".

ورد مودريتش على ذلك المنشور قائلًا: "لا يمكنك الفوز ضد أي شخص! توقف عن إهدار وقتك".

ليرد لوفرين بعد ذلك: "صلاح يلعب بنفس طريقتك، فقط بشكل أكثر دفاعيًا".

وبعد ذلك كتب صلاح على ذلك المنشور: "7-0" وهي تشير إلى نتيجة مباراة جديدة بينه وبين لوفرين في الطاولة.

وحفز لاعب ليفربول جيني فاينالدوم زميله لوفرين قائلًا: "لا تيأس أبدًا".


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