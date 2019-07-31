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فن

شريف رمزي يكشف عن معاناته مع أبنائه

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
كشف الفنان شريف رمزي عن معاناته مع أبنائه، خاصة عندما يذهبون للنوم.

وكتب شريف رمزي عبر انستجرام: " وضعي الطبيعي بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحي وأول ما تصحي يجيلي رمزي عشان بيبقي كبس عليه النوم فا أتثبت كمان كام ساعة".

وتابع شريف رمزي: "وأول ما يصحي وأقول تمام خلاص أخيرًا إفراج بروح أنام علي طول لاني ببقي خلاص مش قادر".

يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فى السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفى.

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