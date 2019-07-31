شريف رمزي يكشف عن معاناته مع أبنائه

كشف الفنان شريف رمزي عن معاناته مع أبنائه، خاصة عندما يذهبون للنوم.





وكتب شريف رمزي عبر انستجرام: " وضعي الطبيعي بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحي وأول ما تصحي يجيلي رمزي عشان بيبقي كبس عليه النوم فا أتثبت كمان كام ساعة".





وتابع شريف رمزي: "وأول ما يصحي وأقول تمام خلاص أخيرًا إفراج بروح أنام علي طول لاني ببقي خلاص مش قادر".



