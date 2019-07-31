مبروك عطية: وجود المقاهي المزعجة وسط الأحياء السكنية حرام شرعاً.. فيديو

أفتى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المقاهي لا ينبغي مطلقاً أن توجد في حي سكني، منوهًا أن تواجدها بين مواطنين وتتسبب في إزعاجهم بالألعاب وأصوات التليفزيون حرام شرعا.





وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لا بد أن يتم عمل منطقة خاصة للمقاهي، مثلما توجد مناطق خاصة لكثير من الأمور في البلد.



