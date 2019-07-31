مبروك عطية: وجود المقاهي المزعجة وسط الأحياء السكنية حرام شرعاً.. فيديو

أفتى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المقاهي لا ينبغي مطلقاً أن توجد في حي سكني، منوهًا أن تواجدها بين مواطنين وتتسبب في إزعاجهم بالألعاب وأصوات التليفزيون حرام شرعا.
وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لا بد أن يتم عمل منطقة خاصة للمقاهي، مثلما توجد مناطق خاصة لكثير من الأمور في البلد.
وأشار مبروك عطية إلى أن هذا ليس معناه عدم الترويح عن النفس، منوها إلى أن الترويح ليس شرطا أن يكون في المقهى، بل هناك أمور كثيرة يروح بها عن النفس، وقد تكون في المنزل، وجلوس الرجل بحريته في بيته.