ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رد الضيف صاحب الزيارة المفاجئة.. تعرف على آية قرآنية لا يعمل الناس بها.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:33 ص
رد الضيف.. تعرف على
رد الضيف.. تعرف على الآية القرآنية المعطلة
محمد شحتة
كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن إحدى الآيات المعطلة في القرآن الكريم، والتي لا يعمل الناس بها، وهي، قوله- تعالى-: "إِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ".

وقال الدكتور مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يجوز للمسلم أن يرد ضيفه الذي فاجأه بالزيارة دون موعد، ولا يسمح له بالدخول، أو يجلسه ويكرمه ثم يطلب منه المغادرة، لعدم استعداده للجلوس معه.

وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن الناس حاليا يتحرجون في العمل بهذه الآية الكريمة، فيتحملون الزيارات المفاجئة من الضيوف، ولا يقدرون على ردهم.

وأوضح الدكتور مبروك عطية، أنه لا شيء في عدم الحرج من رد الضيف، لأن هذا ما أمر به الدين، ونص عليه الله- تعالى- في الآية المذكورة.

ترشيحاتنا

شاهد.. ضابط يضرب كلباً بالنار أمام أصحابه

مدرب منتخب اليد: تعمدنا الخسارة أمام السويد في مباراة ودية وانتصرنا عليها بالمونديال

بسبب شياكته.. أمير منطقة عسير يكرم رجل شرطة.. فيديو

اختفت في ظروف غامضة من 37 سنة.. اعتقال عجوز متهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها في المجاري

شريف رمزي يكشف عن معاناته مع أبنائه

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

موجز الرياضة..قفشة في الأهلي..بيراميدز يوجه لطمة للزمالك..والأبيض في أزمة مع القيد الإفريقي

تعرف على فئات شيري اريزو سيارة الشعب الجديدة وأسعارها بالسوق المصرية

المتهم فشل ليلة الدخلة.. تفاصيل التقرير الطبي لقاتل عروسته يوم الصباحية فى المنوفية

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

30 مليون جنيه ولاعبان.. كواليس صفقة انتقال محمد عواد للزمالك

مجدى قفشة يوقع لـ الأهلي 5 سنوات .. وغدا الإعلان الرسمي عن الصفقة

بـ فستان فضي لامع.. إطلالة وزيرة الاستثمار أثناء حضورها حفل خطوبة

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد