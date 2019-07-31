رد الضيف صاحب الزيارة المفاجئة.. تعرف على آية قرآنية لا يعمل الناس بها.. فيديو

كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن إحدى الآيات المعطلة في القرآن الكريم، والتي لا يعمل الناس بها، وهي، قوله- تعالى-: "إِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ".





وقال الدكتور مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يجوز للمسلم أن يرد ضيفه الذي فاجأه بالزيارة دون موعد، ولا يسمح له بالدخول، أو يجلسه ويكرمه ثم يطلب منه المغادرة، لعدم استعداده للجلوس معه.





وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن الناس حاليا يتحرجون في العمل بهذه الآية الكريمة، فيتحملون الزيارات المفاجئة من الضيوف، ولا يقدرون على ردهم.



