أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع والده بعد رحيله.. فيديو

نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام فيديو نادراً له وهو صغير، يجمعه بوالده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، ونجله عمر.





وظهر أحمد الفيشاوى وهو يتحدث خلال لقاء تليفزيونى قديم عن موهبة والده، حيث قال انه "مش بطال فى التمثيل، وسيصبح فنانا عظيما".





كما تحدث أحمد الفيشاوي، عن فاروق الفيشاوي كـ"أب" و"صديق"، وعن مدى قربه منه.





وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو: "فى حب الذكريات لممثل عظيم، وصديق مقرب وأب عظيم، نموذج صحيح للجميع.. الله يرحمه".





يُذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية إصابته بمرض السرطان، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته مُتدهورة للغاية.



