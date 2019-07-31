ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 51 شخصا إثر انفجار حافلة في أفغانستان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:01 ص
انفجار حافلة في أفغانستان
انفجار حافلة في أفغانستان
أ ش أ
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 34 مدنيا على الأقل، وإصابة 17 آخرين من بينهم نساء وأطفال، إثر انفجار قنبلة في حافلة ركاب على طريق هيرات-قندهار السريع.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن حافلة الركاب كانت في طريقها إلى مقاطعة فرح من هيرات ، وتسببت قنبلة مزروعة في انفجارها.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الحادث حتى الآن.

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بجوار الرئيس.. أسباب وراء مرض منار فتاة الشيخوخة

في أول ظهور لها بعد الولادة.. جنات تحيي حفلاً لـ شركة محمول.. صور

بسبب شياكته.. أمير منطقة عسير يكرم رجل شرطة.. فيديو

قبل أن يتحول لكابوس.. انسفى الكرش بأسرع 3 مشروبات

سوق السيارات المستعملة.. أسعار دايهاتسو تيريوس بعد التخفيضات.. فيديو

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد