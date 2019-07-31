مقتل وإصابة 51 شخصا إثر انفجار حافلة في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 34 مدنيا على الأقل، وإصابة 17 آخرين من بينهم نساء وأطفال، إثر انفجار قنبلة في حافلة ركاب على طريق هيرات-قندهار السريع.
وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن حافلة الركاب كانت في طريقها إلى مقاطعة فرح من هيرات ، وتسببت قنبلة مزروعة في انفجارها.
ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الحادث حتى الآن.
وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن حافلة الركاب كانت في طريقها إلى مقاطعة فرح من هيرات ، وتسببت قنبلة مزروعة في انفجارها.
ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الحادث حتى الآن.