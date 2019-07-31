بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

علقت الفنانة شيرين رضا على أزمة انتشار ثعابين خطيرة وهي ثعابين الطريشة بمنطقة التجمع الخامس، مقترحة التخلي عن سياسة قتل الكلاب والقطط للخروج من هذه الأزمة.





وغردت شيرين رضا قائلة: "القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك".



