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فن

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:38 م
صدى البلد
نورا نبيل
علقت الفنانة شيرين رضا على أزمة انتشار ثعابين خطيرة وهي ثعابين الطريشة بمنطقة التجمع الخامس، مقترحة التخلي عن سياسة قتل الكلاب والقطط للخروج من هذه الأزمة.

وغردت شيرين رضا قائلة: "القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك". 

وتشارك شيرين رضا في الوقت الحالي ببطولة فيلم الفيل الأزرق 2 وتتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وآياد نصار.

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