بـ89 مليون جنيه.. إنشاء مركز مراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية في بنبان

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد إنشاء مركز مراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبان بأسوان علي مساحة 400 متر مربع، داخل حدود محطة محولات بنبان 3 مع اتحاد GE Grid Solution.





أكدت مشالى أن مهمة هذا المركز تهدف إلى التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة وايضا مراقبة الكميات الكهربية في محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي بالإضافة الي تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومي للتحكم في الطاقة.





وأوضحت أنه تم طرح مناقصة محدودة علي الشركات العالمية المتخصصة وتم الانتهاء من التقييم الفني والمالي وتم أخذ موافقة لجنة البت علي الاسناد وتم اعتماد قرار الإسناد من مجلس الإدارة.



